نجت 40 طالبة من حريق اندلع في حافلتهن المدرسية صباح اليوم “الخميس” أثناء ذهابهن لمدرستهن بأحد ثربان في محافظة المجاردة بمنطقة عسير، فيما أتى الحريق على الحافلة كاملة بعد فشل قائدها في إطفائه.
من جهته وجه منصور آل شريم مدير تعليم محايل بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة مساعده للشؤون المدرسية، للوقوف على الحادث ومعرفة مسبباته، ورفع تقرير عاجل له.
وذكر آل شريم أن اللجنة وصلت إلى محافظة المجاردة وبدأت تحقيقاتها في الحادثة، مشيرا إلى أنه سيتابع مع الجهات الأخرى ما يصدر عنها من نتائج أخرى.
وفق “أخبار 24”.
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