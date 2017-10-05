وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إطلاق برنامج “ضمانات التمويل العقاري”، والذي من المتوقع أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذه فور استكمال الإجراءات الخاصة به.
وذكر الصندوق في بيان له أن البرنامج يهدف لتوفير التمويل العقاري للمستفيدين المتقدمين للصندوق، من قبل البنوك التجارية، وشركات التمويل لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية، بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد.
وأضاف أن المستفيدين من البرنامج هم موظفو القطاعين المدني والعسكري، والقطاع الخاص، والمتسببون، حيث سيكون هناك تعاون عالي المستوى مع المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسط بما يحقق أهداف رؤية 2030 من تمكين جميع الشرائح القادرة على السداد من تملك المسكن الملائم. وفق “أخبار 24”.
كما وافق مجلس الإدارة على نقل طلبات القروض التي لا تزال تحت الانتظار، والتي يرغب أصحابها في التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الإقراض بالصندوق.
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