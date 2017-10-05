ذكر عددٌ من زملاء المعلم يحيى المعجمي الذي قامت وزارة التعليم بطي قيده بسبب تطاوله على رموز الدولة، أنه نجح في إخفاء فكره المتشدد إلى أن جاءته الفرصة وهرب إلى قطر.
وأشار أحد زملاء المعلم وفقا لـ”المدينة” إلى أن المعجمي عاد إلى جازان في شهر رمضان الماضي وأخبر زملاءه أن إيفاده إلى الخارج قد انتهى، لكنه غادر بحجة أن لديه بعض الأوراق لإنهائها، وذلك لإخفاء نيته في الهرب.
وكان المعجمي قد عُين معلماً قبل 14 عاماً، حيث عمل لمدة عامين بمدينة عرعر، ثم انتقل للعمل بإحدى مدارس الرياض لمدة 10 سنوات، قبل أن يتم إيفاده للعمل في المدارس السعودية في فرنسا.
يذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت قبل يومين طي قيد المعلم يحيى المعجمي بعد تأكدها من تطاوله على بعض رموز الدولة عبر تغريدات له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
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