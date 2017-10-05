بدأت وزارة الإسكان في توزيع نحو 1000 وحدة سكنية على مستحقي الدعم السكني بشمال مدينة الرياض، بنظام البيع على الخريطة، تتراوح أسعارها بين 250 – 700 ألف ريال كحد أقصى.
وأوضح مسؤول بوزارة الإسكان، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن هذه الوحدات التي يجري توزيعها للمستحقين تأتي ضمن 5 آلاف وحدة تباع في الأسبوع الأول لانطلاق معرض البيع على الخريطة في الرياض.
وأضاف المسؤول، أن الوزارة أطلقت 12 معرضاً في أنحاء المملكة، لعرض 30 ألف وحدة سكنية، تُباع بنظام البيع على الخريطة لمستحقي الدعم السكني.
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