قالت مصادر مطلعة إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قررت تخفيض مدة صلاحية تأشيرات القطاع الخاص من سنتين إلى سنة واحدة.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”الحياة”، أن القرار الذي وافق عليه الوزير الدكتور علي الغفيص، استثنى التأشيرات الصادرة للأجهزة الحكومية والعمالة المنزلية.
وكانت التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص بالمملكة شهدت العام الماضي أول تراجع في ثلاث سنوات، حيث انخفضت بنسبة 29%، وسجلت 1.4 مليون تأشيرة بنهاية عام 2016، مقارنة مع 1.97 مليون تأشيرة في عام 2015.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج