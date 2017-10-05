وقع معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد عقد تنفيذ مشروع الاعتماد الأكاديمي على المستوى المؤسسي مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ويمثله المدير التنفيذي للمركز الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي بحضور ووكلاء الجامعة وعدد من المسؤولين.
وأكد الدكتور الحامد حرص الجامعة على تطوير برامجها لتكون مخرجاتها متوائمة مع احتياجات التنمية في المملكة وتحقق متطلبات سوق العمل بما يتناسب مع مخرجاتها التعليمية، وبما يحقق متطلبات رؤية 2030.
وبين أن الجامعة تبنت منذ سنوات العديد من الخطط والبرامج والإجراءات لتحسين جودة مخرجاتها التعليمية من خلال إدارة وتحسين نظام الجودة في الجامعة، وقامت على تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي سبق اعتمادها من مجلس الجامعة، وركزت على بناء المقررات، وتطوير البرامج الدراسية وفق الإطار الوطني للمؤهلات، ومعايير الجودة التي اعتمدها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
من جانبه أفاد وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور ناصر بن سعد القحطاني، أن العقد مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي يتضمن تنفيذ العملية التقويمية وفق معايير ومواصفات المركز، مع عقد الدورات التدريبية اللازمة، وتقديم الدعم والمساعدة الفنية التي تتطلبها العملية التقويمية حتى يتحقق الاعتماد المؤسسي للجامعة ومن ثم الاعتماد البرامجي لجميع برامج الجامعة والذي تم التخطيط له وفق برنامج زمني محدد.
بدوره أشاد المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ، بحرص الجامعة على رفع مستوى جودة مخرجاتها، موضحاً أن المركز سيبدأ العمل مع الجامعة لتحسين مستوى الجودة على الجانب المؤسسي.
وبين أن العقد ينص على البدء في مشروع الاعتماد المؤسسي الفعلي للجامعة بالإضافة للتهيئة لمتطلبات الاعتماد البرامجي للبرامج التي تقدمها الجامعة.
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