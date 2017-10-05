أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن تطلعه أن تحقق زيارته إلى روسيا ما يطمح له البلدان من تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك وخدمة الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في أول تصريح له عقب وصوله اليوم (الأربعاء) إلى العاصمة موسكو، معبراً عن سعادته بزيارة روسيا الاتحادية، معرباً عن تطلعه في الوقت ذاته أن تحقق الزيارة ما يطمح له البلدان لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل في وقت مبكر من اليوم إلى دولة روسيا الاتحادية، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد استقبل خادم الحرمين الشريفين النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إيغور شوفالوف وسفير المملكة عبدالرحمن الرسي. وفق “أخبار 24”.
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