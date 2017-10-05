علقت هيئة كبار العلماء على البيانين الصادرين أمس (الأربعاء)، من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، بشأن القبض على أشخاص حاولوا إثارة نعرات قبلية، وآخرين قبض عليهم لمحاولتهم تأليب الرأي العام.
وقالت الهيئة إن “المواطن الصالح لا يؤوي المفسدين، ولا يدافع عنهم، أو يتستر عليهم؛ فضلاً عن أن يتبنى أفكارهم”. وأضافت “أمن المملكة ولحمة شعبها في ظل قيادتنا، خط أحمر لا يقبل المساس به، ومن تجاوز فقد ارتكب جريمة خطيرة”.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت القبض على 24 شخصاً حاولوا إثارة نعرات قبلية في حائل، فيما أعلنت رئاسة الدولة أنها ألقت القبض على 22 شخصاً أحدهم قطري حاولوا تأليب الرأي العام والتحريض على الدولة ببث مقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.
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