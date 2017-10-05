كشف الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة بـ”تويتر”، عن مواعيد تسجيل المنشآت في الضريبة حسب إيراداتها السنوية، لافتاً إلى أن المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال معفاة من التسجيل.
وبّين الحساب في أولي تغريداته عقب تدشينه رسمياً، أن المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 187.500 ريال و375000 ريال سيكون تسجيلها اختيارياً في موعد يبدأ من 20 ديسمبر 2017 وحتى 20 ديسمبر 2018، فيما سيكون تسجيل المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 375 ألف ريال ومليون ريال اختيارياً من 20 ديسمبر القادم قبل أن يكون إلزامياً في تاريخ 20 ديسمبر من عام 2018.
ولفت إلى أن المنشآت التي تزيد إيراداتها السنوية على مليون ريال ملزمة بالتسجيل الإجباري ابتداءً من 20 ديسمبر القادم.
وفق “أخبار 24”.
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