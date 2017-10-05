تبرع شاب من أبناء محافظة الجوف بكليته لوالده؛ لينهي معاناته مع غسيل الكلى الذي يجريه ثلاث مرات أسبوعياً بعد إصابته بالفشل الكلوي.
وأجرى الشاب ويدعى محمد الرويلي عملية التبرع في مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد إجراء التحاليل الطبية والفحوصات اللازمة التي أثبتت إمكانية إجراء العملية.
بدوره عبر الشاب عن سعادته بعد نجاح العملية، لافتاً إلى أن دافعه إلى إجراء التبرع هو رغبته في مساعدة والده على تجاوز المرض ورده بعض أفضال والده عليه، سائلاً الله عز وجل أن يلبسه ثوب العافية. وفق “أخبار 24”.
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