حذر المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، كل من يحاول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمخالفة وارتكاب أي شيء يضر بأمن المملكة، بأنه سوف يتم رصده والوصول إليه ومحاسبته في ضوء ما يثبت عليه من مخالفات أو جرم.
وأكد اللواء التركي في مداخلة هاتفية مع “القناة السعودية”، أن الجهات الأمنية تمتلك كل القدرات التقنية التي تمكنها من رصد تلك الأفعال التي تندرج تحت إطار الجرائم المعلوماتية والوصول لمرتكبيها.
ودعا الجميع لاتباع واحترام الإجراءات النظامية والأنظمة الشرعية التي تنظم الحياة في المملكة، مشدداً على ألا يعتقد البعض أن لجوءه لوسائل التواصل من أجل الإضرار بأمن البلاد يمنع الوصول إليه. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت أمس (الأربعاء) إلقاء القبض على 24 شخصاً حاولوا إثارة نعرات قبلية في حائل، فيما أعلنت رئاسة أمن الدولة أنها ألقت القبض على 22 شخصاً أحدهم قطري حاولوا تأليب الرأي العام.
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