قال أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، إنه يرفض الإساءة أو الإهانة لأي معلم، مبيناً أن مكانتهم ومنزلتهم عالية وهم على الرأس دائماً، فهم من ربونا وعلمونا وشربنا العلم منهم واستفدنا.
وأوضح أمير الرياض بمناسبة احتفال المملكة باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق اليوم (الخميس) وفقاً لـ”سبق”، أنه يرفض الانتقادات والاتهامات التي وجهت للمعلمين من بعض الكتاب، مؤكداً أن المعلم مرفوع الرأس دائماً، ولا يمكن أن نقبل إهانتهم بهذا الشكل، لأنهم رجال أدوا ويؤدون دورهم وواجبهم بشكل جيد ونشكرهم على ذلك.
وأضاف الأمير فيصل “كلنا نشأنا على أيدي أساتذة من أبناء الوطن، وهذا أمر يجب أن نشكر الله عليه، لأنه هيأ لنا معلمين على درجة عالية من العلم والتركيز والتدريب”.
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