أكد أيمن القاضي عضو هيئة الشرف بنادي النصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن استقالة الرئيس النصراوي فيصل بن تركي.
وغرّد القاضي قائلًا: ” ما يُثار إعلاميًّا عن استقالة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بسبب!!! أو غير سبب غير صحيح ونعرف القصد منه .. أمور النادي تسير إلى الأفضل”.
وكانت تقارير إعلامية قد تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بنيّة “ابن تركي” الاستقالة من منصبه لأسباب عدة قبل أن ينفي الشرفي النصراوي حقيقة الأمر.
وينتظر أن يعقد الاجتماع الشرفي النصراوي الاثنين المقبل؛ حيث بات من الضروري الخروج بنحو 20 مليون ريال لاستكمال استخراج الرخصة الآسيوية. وفق “سبق”.
ومطلوب نحو 30 مليون ريال لحصول العالمي على الرخصة الآسيوية؛ حيث أعلن فيصل بن تركي في وقتٍ سابق دعم النادي بـ15 مليون ريال.
مايثار اعلاميا عن استقالة صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن تركي بسبب!!! او غير سبب غير صحيح ونعرف القصد منه امور النادي تسير الى الافضل 💛💙💛
— أيمن عبدالله القاضي (@aymanalkadi4) 4 octobre 2017
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