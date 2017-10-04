أثارت لقطة لنائب الملك الأمير محمد بن سلمان، وهو يقبل قدم والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء وداعه اليوم (الأربعاء)، اهتمام وإعجاب متناقليها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وظهر نائب خادم الحرمين الأمير محمد بن سلمان، وهو يودّع والده قبيل توجهه لزيارة دولة روسيا الاتحادية، وأثناء سلامه عليه، انحنى وقبل قدمه.
يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر اليوم، أمراً ملكياً بتكليف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة.
وفق “أخبار 24”.
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