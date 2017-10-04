قالت مصادر إن حادثاً مرورياً وقع اليوم (الأربعاء) في محافظة جدة، وتسبب في وفاة سيدة كانت تقود سيارتها.
وأوضحت المصادر أن السيدة كانت برفقة زوجها عندما تعرضا للحادث المروري، لافتة إلى أنه أصيب في الحادث ونُقل إلى المستشفى.
كما أشارت المصادر إلى أن السيدة كانت تتدرب على قيادة السيارة حينما وقع الحادث الذي كان من طرف واحد، بحسب ما أفاد زوج الضحية أثناء التحقيق معه، حيث انحرفت السيارة وارتطمت بحواجز خرسانية، لتنقل الزوجة للمستشفى إلا أنها توفيت في الطريق إلى هناك، في الوقت الذي لم يصدر عن الجهات الرسمية أي بيان يوضح تفاصيل ما حدث.
جدير بالذكر أن هذا الحادث هو الثاني خلال هذا الأسبوع والذي تكون أحد أطرافه امرأة، حيث شهد أحد الطرق السريعة بين مدينتي مكة وجدة حادثاً مرورياً أصيبت فيه سيدة كانت تقود سيارتها وتوفي طفل كان مرافقاً لها.
وفق “أخبار 24”.
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