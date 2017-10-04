أعلنت رئاسة أمن الدولة اليوم (الأربعاء) عن إلقاء القبض على 22 شخصاً أحدهم قطري الجنسية حاولوا تأليب الرأي العام وحرضوا على الدولة، ببث مقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي في موضوعات مختلفة.
وقالت الرئاسة في بيانٍ لها إنها رصدت من خلال متابعتها تداول مقاطع مرئيّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب على الشأن العام وتؤجج المشاعر تجاه قضايا لا تزال محل النظر أو تجاه مصلحة اقتضتها حاجة الناس ومتطلباتهم لتعطيلها والحيلولة دون الانتفاع بها، والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرّمة شرعاً ونظاماً.
وأضافت أنه قد تمكنت الرئاسة من تحديد أصحاب تلك المقاطع والقبض عليهم وعددهم (22) شخصاً أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية، ويجري حالياً التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم. وفق “أخبار 24”.
وبيّنت الرئاسة أنها استندت في القبض على المعنيين على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي نص في مادته السادسة على السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم، ومنها (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي).
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