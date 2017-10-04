أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) عن إلقاء القبض على 24 شخصا حاولوا إثارة نعرات قبلية في قضية اجتماعية منظورة بمنطقة حائل.
وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها أن الجهات المختصة وهي تباشر الإجراءات النظامية في قضية اجتماعية في منطقة حائل لاحظت قيام بعض من لهم علاقة بأطرافها باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأكاذيب والمبالغات حول ملابساتها بهدف إثارة الفتنة والنعرات القبلية ودفع البسطاء لارتكاب ما لا تحمد عقباه، والتأثير على سير الإجراءات النظامية والعدلية القائمة فيها.
وأضافت أن الأمر دفع ببعضهم للتواجد بشكل مخالف أمام مقر إمارة المنطقة، وقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد وقبض الأشخاص وأصحاب الأدوار الرئيسية المتورطين في التحريض والإثارة وترويج الإشاعات والمبالغات بمن فيهم الشخص الذي قام بإنشاء (وسم) على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لذلك الغرض. حسب “أخبار 24”.
وأبانت أن عدد المقبوض عليهم بلغ حتى الآن 24 شخصًا، يجري العمل على استجلاء كافة الحقائق عن أدوارهم وأهدافهم، فيما تستمر المتابعة لقبض كل من يتبين تورطه في أنشطتهم بأي شكل من الأشكال.
وكان مجموعة من الأشخاص قد أثاروا الفوضى بخروجهم إلى الشوارع وتجمهرهم أمام إمارة حائل، اعتراضا على زواج ابنة من قبيلتهم من رجل من قبيلة أخرى.
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