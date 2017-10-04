ذكرت مصادر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص أصدر اليوم (الأربعاء) قراراً بتكليف الدكتورة تماضر الرماح وكيلا للوزارة للتوطين الموجه.
يُذكر أن الدكتورة تماضر تحمل الدكتوراه في العلوم الإشعاعية والهندسة الطبية من جامعة مانشستر، وهي عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود، وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان.
كما أنها حاصلة على ماجستير في الأشعة المقطعية حول دورها في تشخيص أورام الرأس والرقبة، وكانت عضوا في وحدة الجودة والتطوير بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود، وعضوا في لجنة مراجعة وتطوير البرنامج الدراسي بقسم الأشعة بكلية العلوم الطبية التطبيقية. وفق “أخبار 24”.
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