نفت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الأربعاء)، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إمكانية منح المرافقين للوافد تأشيرة خروج نهائي من المملكة أثناء وجودهم بالخارج، وقصرت ذلك على صاحب العمل.
وأوضحت الجوازات أنه يمكن لصاحب العمل منح الوافد (رب الأسرة) تأشيرة خروج نهائي ومنح المرافقين له تأشيرة خروج وعودة، التي تتحول آليًا إلى خروج نهائي في النظام.
وأشارت المديرية إلى أن النظام يقوم بالتنويه على سجلات الوافد بعبارة “خرج ولم يعد” في حالة مرور 30 يومًا على انتهاء تأشيرة الخروج والعودة الممنوحة له ولمرافقيه. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج