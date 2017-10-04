قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحد الخليفي، أمس (الثلاثاء)، إن المؤسسة قررت إصدار عملة رقمية تجريبية؛ مواكبةً للتطور التقني.
وأوضح أن العملة الرقمية الجديدة سينحصر تداولها بين البنوك، مشيراً إلى أن المؤسسة ليست لديها نوايا لإتاحة هذه العملة للتداول بين الأفراد والشركات.
وأضاف أن قصر تداول العملة الرقمية الجديدة على البنوك يهدف إلى تفادي أي آثار اقتصادية قد تحدث نتيجة هذا التداول، بالإضافة إلى تقييم التجربة ومعرفة إيجابياتها لاتخاذ القرار بشأن إيقافها أو الاستمرار في طرحها. وفق “أخبار 24”.
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