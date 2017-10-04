توعدت الهيئة العامة للرياضة، اليوم (الأربعاء)، 22 شركة ومؤسسة تجارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية والأدبية للاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد تعديها على الحقوق التجارية واستغلالها في حملات دعائية وتسويقية دون أذن منه.
وأوضحت الهيئة أن تلك الشركات استغلت اسم وشعار ورسوم الاتحاد السعودي وصور ومقاطع للاعبي المنتخب الوطني ومبارياته الرسمية والودية دون إذن من الاتحاد أو الشركات الراعية، إضافةً إلى استغلال شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم وشعار مونديال كأس العالم 2018 بصورة غير قانونية.
وشددت الهيئة العامة للرياضة على عدم استخدام أو استغلال أو تسويق أي حق من الحقوق التجارية للاتحادين السعودي والدولي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد أخذ موافقة خطية محددة الشروط منهما. وفق “أخبار 24”.
ووجهت الهيئة هذه التحذيرات إلى: اتحاد الاتصالات (موبايلي)، المسافر، دومنيوز بيتزا، العربية للعود، مختبرات البرج، مخازن إكسترا، إكس بوكس، لولو سوبر ماركت، حلويات سعد الدين، لوكسو، الماجد للعود، هرفي، جيرآب، جات أوت .كوم، المتجر الوطني، مستشارك – طب الأسنان المتقدم، السيف غاليري، ساكسس تيرن، الركن السويسري، دينامو، درعه، مطاعم بوابة الصين.
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