قدّم نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، من حسابه الخاص مبلغ 16 مليون ريال؛ دعماً للجمعيات الخيرية بمنطقة القصيم.
وشمل دعم نائب خادم الحرمين الشريفين 12 جمعية خيرية تخدم 7 آلاف و296 مستفيداً من الأيتام ومرضى السرطان والمقبلين على الزواج وذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة.
ويأتي هذا الدعم ضمن مشروع دعم الأمير محمد بن سلمان للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة، وبدأ المشروع بتقديم 23 مليون ريال لمستفيدي 14 جمعية خيرية في منطقة الرياض، و15 مليون ريال لمستفيدي 10 جمعيات خيرية في منطقة مكة المكرمة، و16 مليون ريال لمستفيدي 10 جمعيات بالمنطقة الشرقية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج