وثقت مقاطع فيديو حادثا مروريا وقع ظهر اليوم الأربعاء، يظهر لحظة اقتحام مركبة مركزاً للتسوق بشارع الملك فهد بمحافظة الخرمة، بعد اصطدامها بأخرى كانت متوقفة على الجهة المقابلة، مسببة بعض الأضرار بالمركز، فيما لم يتعرض السائق أو أي من المارة للإصابة.
وكانت فرق الدفاع المدني بالخرمة ودوريات المرور بالمحافظة باشرت الحادث المروري، حيث اقتحمت سيارة مسرعة مركز السنابل بشارع الملك فهد أحد الشوارع الرئيسية بالمحافظة، وذلك أثناء إغلاق المركز وقت صلاة الظهراليوم.
وبحسب المصادر، فإن رجال الدفاع المدني بادروا بإطفاء السيارة، تفادياً لنشوب حريق في الموقع، فيما أغلقت دوريات المرور شارع الملك فهد، الذي شهد الحادث.
وفق “أخبار 24”.
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