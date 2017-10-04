تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة الأمير فهد بن خالد ممثلة في لجنة الاستثمار والتسويق بالنادي، إلى زيادة مداخيل النادي المالية من خلال تنويع الاستثمارات وزيادة نسبة المعلنين سواء للفريق الأول لكرة القدم أو فرق الألعاب المختلفة بالنادي خلال الموسم الحالي.
وتدرس الإدارة الأهلاوية عددا من العروض المقدمة من شركات تجارية ترغب في الانضمام للمعلنين على قمصان الفريق الأول لكرة القدم بجانب الإعلان على قمصان فرق الألعاب الجماعية المختلفة ممثلة في فرق كرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة بالنادي.
وكانت إدارة النادي الأهلي قد أعلنت مطلع الأسبوع الحالي عن اتفاقها من شركة (مياه العين) لتكون المياه الرسمية للنادي خلال الموسم الحالي وهي في طور إكمال باقي الاتفاقية للتوقيع الرسمي بين الطرفين خلال اليومين القادمين.
الجدير بالذكر أن عقد الشراكة الذي أبرمه النادي الأهلي منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مع الناقل الوطني (الخطوط الجوية السعودية) زاد من رغبة الشركات للإعلان على قمصان الفريق الأول لكرة القدم وجعله محط اهتمام كثير من العلامات التجارية لما تشكله العلامة التجارية لشركة النقل الجوي السعودي من أهمية كبرى. وفق “العربية نت”.
من جهة أخرى، حددت إدارة النادي الأهلي موعد انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية للنادي لتكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بمقر النادي.
وأعلن النادي الأهلي أنه بناء على توجيه معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل شيخ لجميع الأندية السعودية بعقد جمعية عمومية استثنائية، فإنه قد حدد مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل مبدئي عقد جمعيته العمومية الاستثنائية يوم الثلاثاء المقبل العاشر من شهر أكتوبر الحالي وذلك بمقر النادي.
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