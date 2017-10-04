علمت مصادر، أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، قد يرشح الدوليين السابقين ماجد عبدالله وسامي الجابر، لعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، كمديرين تنفيذيين، بدلا عن عبدالإله مؤمنة الذي استقال من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد تعيينه أمينا عاما للاتحاد بدلا عن عادل البطي الذي أعفي من منصبه، وحمد الصنيع الذي استقال من عضوية مجلس إدارة الاتحاد ولجنة الاحتراف، عقب تكليفه رئيسا لنادي الاتحاد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، خلفا لأنمار الحائلي الذي أعفي من منصبه أمس الأول، ويتم تزكيته من قبل الجمعية العمومية وفق المادة (الحادية والعشرين) من لائحة الانتخاب في الفقرة 321 :يختار المرشح لرئاسة مجلس الإدارة ضمن قائمة ترشحه أربعة أعضاء من بين المديرين التنفيذيين، ويجب أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (317 ،(وأن يكونوا من ذوي الكفاءات العالية والخبرات ومتخصصين في المجالات التي يستهدفها الاتحاد للتطوير في أنشطته، على أن توافق الجمعية العمومية على اختيارهم وتعيينهم كأعضاء في مجلس الإدارة. وفق «عكاظ».
يذكر أن عادل عزت اختار طلال آل الشيخ، ونزيه النصر، وعبدالإله مؤمنة، وحمد الصنيع، كمديرين تنفيذيين في مجلس إدارته
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