أكدت مصادر المطلعة أن استقالة ياسر المسحل من رئاسة رابطة دوري المحترفين لم تكن لأي مشاكل مع أعضاء الرابطة أو اتحاد القدم، وليس لانشغاله في بعض المهام كما يصف غالبية الوسط الرياضي، وقال المصدر: «ياسر المسحل كفاءة سعودية، أثبت نجاحه في كل المهام التي أنيطت به، وهو الآن يهيأ لمنصب رفيع، سيتم الإفصاح عنه قريباً. «الجزيرة» تواصلت مع ياسر المسحل إلا أنها لم تجد أي تجاوب.
الجدير بالذكر أن المسحل في الوقت الحالي يتبوأ منصب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعضو في لجنة الانضباط الدولية والآسيوية، كما استمر في منصب رئيس رابطة دوري المحترفين ما يقرب الـ3 السنوات، نجح خلالها في إثبات نفسه بقدرات جعلت الوسط الرياضي يصفق لنجاحاته المتتالية. وفق «الجزيرة».
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