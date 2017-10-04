أعرب وزير النقل الجديد الدكتور نبيل بن محمد العامودي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده على ثقتهم فيه بتعيينه وزيرا للنقل.
وفي أول تغريدة له على صفحته الرسمية على “تويتر”، قال: “أتقدم ببالغ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الثقة الكريمة، سائلًا المولى أن يوفقنا لتحقيق رؤية 2030”.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر مساء أمس (الثلاثاء)، أوامر ملكية تضمنت تعيين عدد من الوزراء والمحافظين، من بينهم الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج