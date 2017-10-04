أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، أمراً ملكياً بتكليف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غياب خادم الحرمين عن المملكة.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد غادر المملكة في وقت سابق اليوم إلى دولة روسيا الاتحادية، استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وينتظر أن تشهد الزيارة بحث العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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