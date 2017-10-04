أكدت الشؤون الصحية بمنطقة القصيم، عدم إلزامية ذوي مرضى العمليات الجراحية أو أصدقائهم بالتبرع بالدم، وإنما يلزم المستشفى بتوفير كمية الدم اللازمة للحالات الطارئة والمزمنة.
وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام بصحة القصيم أحمد البلهان، وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن انتشار الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تطلب التبرع بالدم لمريض معين تشعر الناس بوجود نقص في مخزون بالمستشفيات، في حين أن الحقيقة غير ذلك.
وتابع البلهان، أن هناك مراقبة يومية لمخزون الدم بالمستشفيات، مبيناً أن صحة القصيم تعتمد لتوفير مخزون الدم على حملات التبرع، والتبرع للمرضى، والتبرع لرخص القيادة.
بدوره أوضح مدير المختبرات ببنك الدم بمنطقة القصيم موسى العضيب، أن المريض يطالب بتوفير ما نقل إليه من دم من بنك الدم، ما عدا حالات مرضى السرطان والكلى وحديثي الولادة.
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