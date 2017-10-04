كشفت إحصائيات لوزارة العدل ارتفاعا في عدد دعاوى الحقوق المالية ضد مماطلين في السداد خلال أسبوع من العام الهجري الحالي، بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن 35% من تلك الدعاوى تتمثل في التعثر في تسديد إيجارات القطاع السكني والتجاري.
وأوضحت الإحصائيات وفقا لـ”الاقتصادية” أن المحاكم الابتدائية استقبلت نحو 6411 دعوى خلال أسبوع، وذلك بمعدل يقارب 916 قضية يوميا.
وأظهرت الإحصائيات أن محاكم منطقة الرياض تتصدر النسبة الأعلى من تلقيها هذه القضايا، فيما جاءت محاكم مكة المكرمة في المرتبة الثانية، فيما سجلت محاكم منطقة الباحة النسبة الأقل.
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