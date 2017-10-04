تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الجوف من الإطاحة بعصابة مكونة من ضبط أربعة مواطنين، تورطت في انتحال صفة رجال الأمن وسرقة وافدين والاعتداء عليهم.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، إنه ورد بلاغ لمركز شرطة بسيطا من وافدين في عقدهما الثاني، يفيد بقيام بعض الأشخاص بانتحال صفة رجال الأمن واقتيادهم بالقوة إلى خارج المشروع الزراعي الذي يعملون به، وسرقة هواتفهم وأسطوانة غاز، والاعتداء عليهم.
وأشار إلى أنه بالتحري والبحث تم ضبط أربعة مواطنين تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثاني والثالث، وعثر بحوزتهم على المسروقات، وتم التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وفق “أخبار 24”.
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