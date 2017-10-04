تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي يضم 5 مواطنين، ثبت أنهم وراء عدد من البلاغات المتعلقة بتكسير زجاج السيارات المتوقفة وسرقة محتوياتها.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الشرطة تلقت عدداً من البلاغات من أصحاب مركبات، تفيد بتعرض سياراتهم أثناء توقفها لاعتداء وتكسير زجاجها من مجهولين وسرقة محتوياتها، وعلى ضوء هذه البلاغات شكلت إدارة التحريات والبحث الجنائي فريقاً لتتبع الجناة والتعرف عليهم وضبطهم.
وأضاف المتحدث، أن الفريق تمكن من التعرف على هويات المشتبه بهم، ثم القبض عليهم عبر كمين محكم، وهم 5 مواطنين أعمارهم بين “العقدين الثاني والثالث”، وأقروا بعد التحقيق معهم بارتكاب 90 جريمة سرقة، وجاءت اعترافاتهم مطابقة للبلاغات المسجلة ضد مجهول، فجرى التحفظ عليهم وإخطار النيابة العامة لتقديمهم للعدالة. وفق “أخبار 24”.
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