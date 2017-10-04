نفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، صحة ما ذكرته اختصاصية الطب النفسي وطبيبة علاج الإدمان بمستشفى الأمل في الدمام الدكتورة فضيلة العوامي، حول عدد المدمنات في المملكة.
وقالت الأمانة عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” إن ما قالته العوامي عن وجود أنثى بين خمسة مدمنين غير صحيح، مؤكدة أنها تملك الدراسات والتقارير الوطنية حول ظاهرة المخدرات.
وكانت العوامي ذكرت أن إدمان الحشيش والحبوب المنشطة يأتي في المرتبة الأولى بالمملكة، من حيث أعداد المدمنين، يليه إدمان الكحول ثم الهيروين والشابو، مشيرة إلى أن هناك أنثى واحدة من بين كل 5 مدمنين في المملكة، على غرار معظم دول العالم، التي يحتل فيها الذكور النسبة الأعلى بين أعداد المدمنين. وفق “أخبار 24”.
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