ذكرت مصادر، أن لجنة الشؤون الإسلامية بمجلس الشورى رفضت تبني توصية تطالب بتنظيم زواج القاصرات، قدمها عدد من أعضاء وعضوات المجلس، بحجة أن زواج القاصرات من اختصاص هيئة كبار العلماء وهو مطروح أمامها.
وكانت عضوات الشورى الدكتورة موضي الخلف، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة نورة المساعد، والدكتورة فوزية أبا الخيل، والدكتور عيسى الغيث، قدموا مقترحاً يقضي بمنع عقد نكاح الفتيات دون سن 15 عاماً، انطلاقاً من القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، وأن حفظ النفس البشرية من الضرر مقدم على ما سواه.
من جانبها وصفت إحدى مقدمات التوصية الدكتورة موضي الخلف، وفقاً لـ”عكاظ”، رفض لجنة الشؤون الإسلامية بالشورى لتوصية تنظيم زواج القاصرات بأنه مصادرة لحق مجلس الشورى كجهاز استشاري ومسؤول عن رفع الاقتراحات للملك، مؤكدة تمسكهم بالتوصية، وطرحها أمام المجلس كمقترح، كونه لا يوجد مانع شرعي لمناقشته.
وأشار أصحاب التوصية، إلى أن موضوع الزواج أمر دنيوي وليس تعبدياً، وأن كثيراً من الدول الإسلامية تضع سناً أدنى للزواج، فضلاً عن الأضرار الصحية المترتبة على زواج القاصرات، مثل الإجهاض، والاضطرابات النفسية للأمهات القاصرات، والتسرب من التعليم، بجانب أن السماح بزواج القاصرات فيه مخالفة للاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة.
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