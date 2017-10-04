دأب زوج بمنطقة عسير على معاملة زوجته بقسوة وتعنيفها، حتى إنه كسر أنفها في إحدى المرات ورماها بسكين مرة أخرى فأصابها، ما دفع ذووها لأخذ تعهد عليه، إلا أن التعهد لم يجد نفعاً، فقام هذه المرة بضربها بعصا غليظة وشج رأسها حتى دخلت المستشفى للعلاج.
وفي التفاصيل، وفقاً لـ”الحياة”، فقد اعتاد الزوج ذو الـ33 عاماً والذي يعمل معلماً بإحدى المدارس الحكومية على تعنيف زوجته ذات الـ26 ربيعاً وضربها بشكل متكرر، حتى يئست الزوجة من تصرفاته وتقدمت ضده ببلاغ، وتم القبض عليه، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة لاحقاً.
وقال والد المعنفة، إن زوجها أحدث لها جرحاً غائراً في الرأس وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها بعدما انهال عليها بعصا عكاز، وسبق أن كسر أنفها وضربها بحديدة واعتدى عليها عدة مرات دون أسباب تُذكر.
وأضاف الأب أن زوج ابنته قذفها بسكين خلال رمضان الماضي، وأحدث لها جرحاً كبيراً في يدها، وعند سؤاله عن سبب ذلك، قال إنه كان يمزح، مؤكداً أنه سيقاضيه لأخذ حق ابنته ورد اعتبارها وإنقاذ أطفالها الثلاثه بعد أن تعرضوا هم الآخرون للتعنيف على يديه.
من جانبها، قالت الزوجة المعنفة، والمنومة حالياً في المستشفى إن زوجها متقلب المزاج ويثور لأتفه الأسباب، مشيرة إلى أنه في إحدى المرات تضايق بسبب مكيف السيارة فأخرج طفله البالغ من العمر 4 أعوام خارج السيارة وتركه وحيداً فترة من الزمن عقاباً له، مطالبة بضم حضانة الأطفال لها لحمايتهم منه.
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