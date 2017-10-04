يقيم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدلم محاضرة علمية بعنوان ” أسباب هلاك الأمم ” يلقيها فضيلة الشيخ : أ.وليد بن راشد السعيدان ، وذلك يوم السبت 1439/1/17 هـ ، بجامع معالي الشيخ راشد بن صالح الخنين بمحافظة الدلم ، ويأتي ذلك امتداداً لأنشطة اللجنة العلمية بالمكتب.
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المكتب التعاوني للدعوة بالدلم يقيم محاضرة ” أسباب هلاك الأمم “
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