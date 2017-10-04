كشف سلطان السوادي لاعب خط وسط فريق الرائد الأول لكرة القدم، أنه تفاجأ بقيام إدارة النادي بالتوقيع على ورقة مطالبة مالية تخصه من أجل استخراج الرخصة الآسيوية دون علمه.
وقال اللاعب لبرنامج أكشن يادوري: “تلقيت خطاباً مضمونه حول أن هذا التوقيع الموجود عليه توقيعي أم لا فرددت أنني لا أعلم عن هذه الورقة والتي تتضمن تأكيداً على استلامي مستحقاتي التي أطالب بها النادي والبالغة ٢٠٠ ألف ريال.
وأضاف: كانت مفاجأة صادمة لي بتزوير توقيعي وأنا لم أستلم مستحقاتي، مع العلم أنني أجلت مطالبتي بها لمدة طويلة مراعاة للإدارة وعندما قدمت مطالبات بمبالغي المتأخرة تفاجأت أنهم زوروا توقيعي.
يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة قد أنهى تكليف عبدالعزيز التويجري رئيس نادي الرائد أمس وكلف فهد المطوع رئيساً للنادي.وفق “سبق”.
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