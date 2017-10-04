تستعد مجموعة قنوات MBC المالكة لحقوق الدوري السعودي تلفزيونياً إلى إدراج برامج جديدة بالإضافة إلى تقنيات تصوير احترافية مطلع الموسم المقبل خاصة بالمشتركين في رسيفر القنوات الخاص بعد قرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعدم تشفير المباريات، معتبراً أن مشاهدة الدوري بشكل مجاني هو حق من حقوق المواطن.
ورجحت مصادر مطلعة بشبكة MBC أن يتم الاجتماع في الأيام المقبلة لبحث آلية التشفير والتي ستكون عبر رسيفر GOBOX الخاص بالشبكة التلفزيونية، وذلك عن طريق إضافة مميزات خاصة للمشتركين مع بقاء بث المباريات مجاناً عقب القرار.
يذكر أن مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بالإجماع قد وافق يوم الأحد الماضي على مقترح إدارة نادي الفيصلي المدعوم من 14 نادياً، والمتضمن مطالبته بتشفير الدوري السعودي لكرة القدم لرفع قيمة النقل التلفزيوني لزيادة معدلات الدخل للأندية. قبل أن يظهر رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ تلفزيونياً أمس ليؤكد رفض سمو ولي العهد محمد بن سلمان تشفير مباريات الدوري السعودي.وفق “سبق”.
وأوضح رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ أمس عبر لقاء تلفزيوني أن القنوات المالكة لحقوق دوري المحترفين بإمكانها تقديم خدمات إضافية لمشتركيها بديلاً عن تشفير المباريات ومن بينها النقل بجودة 4K بالإضافة إلى استديوهات خاصة أو خبراء أجانب أو استخدام الكاميرات التفاعلية والتي ستكون مميزات مفيدة لجميع الأطراف بما فيها القنوات الناقلة والأندية مادياً بالإضافة إلى استفادة المشترك بالمميزات الخاصة به تلفزيونياً.
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