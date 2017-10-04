رزق لاعب الفريق الكروي الاول بنادي الهلال محمد الشلهوب بمولودته الثانية التي سماها عزيزة، على ان ينضم لمعسكر الفريق يوم الخميس بعد الإجازة الممنوحة لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
هل يوجد أجمل من نساء أوكرانيا ؟
سعد الفريخ6867 1
هيئة العقار والحلول المنتظرة
ياسر صالح البهيجان5950 0
للشجعان فقط
ابراهيم الموسى7105 0
لك العز و الفخر يا وطننا الغالي
سلمان بن أحمد العيد13916 0
المغالطات المنطقية
سعد بن سليمان الفريخ14546 0
استقال الرئيس…ثم ماذا
مجاهد الدهيمي21049 0
لاعب الهلال الشلهوب يرزق بـ “عزيزة “
لا يوجد وسوم
0 546
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884950831.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج