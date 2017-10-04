أعلن عضو شرف النادي الأهلي الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز، امس (الثلاثاء)، عن ابتعاده عن الوسط الرياضي بعد 40 سنة قضاها في خدمة الرياضة السعودية والنادي.
وبرر الأمير خالد اتخاذه القرار بارتفاع تكاليف ميزانيات وتعاقدات ومصروفات النادي، ورغبته في التفرغ لحياته الخاصة، إضافةً إلى دخول الأندية مرحلة الخصخصة قريبا بعد قرار مجلس الوزراء بما يتماشى مع رؤية 2030.
وأشار إلى تكفله بالتزامات النادي المالية وتصفية كامل المستحقات والديون إلى نهاية الموسم الحالي، وذلك لتهيئة النادي لاستقبال مرحلة الخصخصة.
وقدم الأمير خالد شكره لجماهير الأهلي واعتزازه بوقفتها الدائمة مع ناديها ومعه شخصياً، مشددا على أهمية الالتفاف حول الأهلي ومساندته من قبل جماهيره ومحبيه في الفترة المقبلة.وفق “أخبار 24”.
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