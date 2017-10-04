نفت مصلحة الجمارك صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول قيادة مواطنة سيارتها عبر منفذ الرقعي الحدودوي بين المملكة والكويت.
وأكّد المتحدث الرسمي للجمارك عيسى العيسى بحسب “الحياة” أن الخبر لا أساس له من الصحة.
وكان شاب يُدعى فهد الشريف نشر صورة لوالدته وهي تجلس خلف مقود السيارة وهو بجانبها، وعلق عليها قائلاً: “أتوقع أمي أول سعودية تعبر من منفذ الرقعي وهي تسوق، شكراً لرجال الأمن”، الأمر الذي دفع الجمارك لنفي الأمر برمته.
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