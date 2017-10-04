تضمنت اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الفيتنامية، التي وقعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 8 اشتراطات حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية فيتنام.
واشتملت الاشتراطات التي ضمنت في الاتفاقية بين الجانبين السعودي والفيتنامي، وفقاً لـ”المدينة”، التزام المملكة بمنح العامل أو العاملة تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي، وضمان تزويده بالسكن الصحي المناسب والطعام والشراب الكافيين، وضمان السماح له بالتواصل مع أسرته وبالجهات الممثلة لفيتنام بالمملكة.
كما تضمنت أيضاً، ضرورة التأكد من دفع صاحب العمل مستحقات العامل أو العاملة من راتب وبدلات، ومساعدته في تحويل مدخراته أو راتبه وممتلكاته الشخصية إلى فيتنام، بالإضافة لتحمل صاحب العمل تكاليف التأمين الصحي على العامل أو العاملة.
ومن الاشترطات التي وضعتها وزارة العمل الفيتنامية، تحميل صاحب العمل تكاليف عودة العامل أوالعاملة إلى بلده في حال إصابته أو إصابتها بمرض خطير أو إعادة الجثة والممتلكات الخاصة به أو بها إلى فيتنام.
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