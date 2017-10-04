أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أن الهيئة لن تسمح باستقدام سائقات أجنبيات في قطاع النقل، لمنح الفرص للمواطنات.
وأضاف الدكتور الرميح، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء للإعلان عن تأسيس مركز لتدريب المرأة على قيادة السيارة، أن هيئة النقل تنوي حصر بعض أنشطة النقل على النساء، مثل قيادة حافلات نقل المعلمات والطالبات والأطفال.
وفيما أقر رئيس هيئة النقل العام بانخفاض السعودة في قطاع النقل، أشار إلى أن دخول المرأة في مجال النقل سيحد من احتكار غير السعوديين لقطاع النقل.
يذكر أن نائب رئيس شركة “أوبر” ومدير أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بالشركة بيير ديميتري، قد أعلن أن الشركة ستنشئ مركزاً لتدريب السعوديات على قيادة السيارات وتأهيلهن للعمل ككباتن في تطبيق “أوبر” للنقل.وفق “أخبار 24”.
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