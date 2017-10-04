أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية مساء أمس (الثلاثاء)، تضمنت تعيين الدكتور نبيل العامودي وزيراً للنقل خلفاً لسليمان الحمدان الذي تم تعيينة وزيراً للخدمة المدنية.
والدكتور نبيل العامودي، حصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة ستانفورد عام 1995، وفي عام 2001 حصل على الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد.
بعد حصوله على الدكتوراه تولى العديد من الوظائف الإدارية بشركة أرامكو، وعين مديراً لإدارة التخطيط بالشركة، والمسؤول عن استراتيجية التخطيط لها ومبادرة برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع للشركة، خلال الفترة من أكتوبر 2009 وحتى مايو 2011.
تولى عدة مناصب أخرى ما بين عامي 2011 و2015، منها مستشار عام مساعد لشركة أرامكو للخدمات في هيوستن، ورئاسة الشركة السعودية للتكرير بهيوستن، ورئيساً لمجلس إدارة شركة الملاحة العربية المتحدة، كما أنه عضو في نقابة المحامين بولاية نيويورك الأمريكية، وحصل على لقب “قائد شاب عالمي” من المنتدي الاقتصادي العالمي عام 2014.
في يوم 30 يناير عام 2015، أصدر خادم الحرمين الشريفين قراراً بتعيينه رئيساً للمؤسسة السعودية للموانئ بالمرتبة الممتازة، وظل في منصبه حتى صدور الأمر الملكي مساء أمس بتعيينه وزيراً للنقل.وفق “أخبار 24”.
كما جاء أمر تعيين سليمان الحمدان وزيراً للخدمة المدنية بعد نحو عام و5 أشهر من شغله منصب وزير النقل، والحمدان حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص الإدارة والتنظيم والتسويق من جامعة نيوهيفن بولاية موينتيكت الأمريكية.
كان الحمدان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس القابضة قبل أن يشغل منصب وزير النقل في شهر مايو عام 2016، حتى صدر الأمر الملكي أمس بتوليه حقيبة الخدمة المدنية.
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