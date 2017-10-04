كشفت مصادر تفاصيل جديدة حول الحادث المروري الذي تعرضت له مواطنة أثناء قيادتها السيارة على طريق “هدى الشام” الواقع بين جدة ومكة، والذي نتج عنه إصابتها ومصرع مرافقها.
وقالت مصادر إن المواطنة خمسينية وكانت تقود سيارة من نوع لكزس 2016 على طريق هدى الشام فجر أمس الأول الإثنين، وارتطمت بشاحنة قلاب يقودها سائق باكستاني الجنسية، موضحة أنه نتج عن الحادث إصابتها بإصابات بالغة، ومصرع قريب لها كان برفقتها (13 عاماً- أردني الجنسية).
وباشرت فرقتان من الهلال الأحمر ودوريات المرور وفرقة إنقاذ من الدفاع المدني الحادث، وتم إخراج سائقة المركبة وإسعافها ونقلها لمستشفى خاص بوسط جدة، فيما تم نقل جثة مرافقها لمستشفى الملك فهد.
وأشارت المصادر بحسب “عكاظ” إلى أنه تم توقيف سائق الشاحنة حتى انتهاء التحقيق، فيما يحقق مرور محافظة جدة لمعرفة أسباب الحادث.
وقال مصدر بمرور جدة: “إن الحادثة سيتم التعامل معها كقضية مرورية، ولأن السيدة لا تحمل رخصة قيادة وغير مصرح لها بالقيادة، فإنه سيتم تغريمها ما بين 500 و900 ريال”.
من جهتها، أكّدت مصادر أن السيدة مسجل باسمها 27 سيارة من مختلف الأنواع، آخرها لكزس 2015، وأن السيارة التي كانت تقودها وقت الحادث ليست ملكها.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج