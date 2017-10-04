بحضور رئيس مركز نعجان الأستاذ /
– سالم بن سيف بن قاسم أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بـنعجان مساء الأمس إحتفالية زاخرة أحتفاء باليوم الوطني (87)
– هذا اليوم الذي تم فيه إتمام توحيد جميع أقاليم المملكة وإطلاق إسم الدولة “المملكة العربية السعودية ” وتمثلت فعاليات اليوم الوطني وفقا للبرنامج الذي تم تنفيذه بصورة رائعة من خلاله جاء إنطلاق برامج وأنشطة الديوانية وتدشين موقع اللجنة الالكتروني والذي احتوى على العديد من الايقونات وقد نال إعجاب الجميع وكذلك أفتتاح الصالة الرياضية للشباب وأستغلال أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، تلى ذلك العرض المرئي لليوم الوطني وقصة تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الموحد صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز آل سعود ( رحمه الله ) بعد ذلك تناول الجميع وجبة العشاء بهذه المناسبة التي لا شك فيها أن الوطن هو الإنسان ، هو الماء والهواء والروح التكافلية والنسق الاجتماعي الأصيل ، كانت ولم تزال فرحة الأمس تعبر عن ما في قلوبنا كل عام نرفع أيدينا شكراً عليها ، ولهذا كان اليوم الوطني حق للوطن علينا بأن نقف ونتأمل ونجدد هذا الشعور الوطني العميق بالإنتماء والإخلاص .
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