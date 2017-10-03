يمثل انتفاخ البطن مشكلة مزعجة جِدّاً للشخص، الذي يُعَانِي منه، حيث إنه يسبب له حرجاً بَالِغَاً أمام الآخرين، ويرجع الانتفاخ لأسْبَاب عِدَّة، منها تناول أطعمة معينة، مثل البقوليات، أو عدم تحمل مواد معينة، مثل سكر الحليب.
وقالت تقارير طبية ألمانية: إنه يتعين على الأشخاص، الذين يعانون من مثل هذا النوع من الانتفاخات، الحد بشدة من تناول منتجات الألبان، وذلك بعد التأكد من الإِصَابَة عن طريق الفحص الطبي؛ وهُوَ مَا ينطبق على عدم تحمل الفركتوز، وَإِذَا كانت هذه الانتفاخات مؤلمة فيمكن تهدئة الجهاز الهضمي عن طريق وضع ضمادة دافئة ورطبة على البطن.
ونَصَحَت بشرب شاي الكراوية مع بذور الشمر وأوراق النعناع وزهور البابونج، حيث يتم غلي هذه الأعشاب بنسب متساوية في ربع لتر من الماء وتصفيتها بعد 5 أو 10 دقائق، على أن يتم شرب 4 أكواب من هذا الخليط يومياً، حتى يشعر المرء بالتحسن.
وأوصت التقارير بتناول الطعام بهدوء مع مضغه بشكل جيد؛ حيث إن تناول الطعام بسرعة يتسبب في دخول المزيد من الهواء إلى البطن، كما أن الحركة تساعد في التخلص من الانتفاخات، لا سِيَّمَا بالنسبة للأشخاص، الذي يمارسون أَعْمَالاً تتطلب الجلوس لفترات طويلة.
وَأَشَارَ إلى أن التمارين الخفيفة، التي تستهدف شد واسترخاء عضلات البطن، تساعد في التخلص من هذه المشكلة، مثل تمرين ركوب الدراجة في الهواء أثناء الاستلقاء على الظهر.وفق “تواصل”.
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