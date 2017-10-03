أكدت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، عزمها ملاحقة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي حال تقديمها معلومات ونصائح طبية خاطئة، والتابعة لمؤسسات غير معترف بها أو أفراد.
وقالت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بالوزارة، وفقًا لـ “الوطن”، إنه ستتم مخاطبة الجهة المختصة في حالة تبعية الحساب لفرد وليس لموقع رسمي مصرح له لتقديم المعلومات والنصائح الطبية.
وحدّدت لجنة المخالفات بالوزارة العقوبات التي ستواجه المؤسسات المخالفة، وتشمل غرامات مالية أو السجن أو سحب الترخيص أو بها مجتمعة، مطالبة القراء والباحثين عن المعلومات الطبية بالاتصال على الرقم 937، للإبلاغ عن أي دعاية طبية مزيفة أو حساب مخالف.
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