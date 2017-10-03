قدم لاعب المنتخب السعودي مختار علي شكره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد على توجيهاتهما بمنحه الجواز السعودي؛ لمشاركة المنتخب السعودي في التحضيرات لمونديال كأس العالم “روسيا 2018”.
ونشر مختار تغريدة على حسابه الرسمي كتب فيها: “سعدت بعودتي لوطني الذي ولدت وترعرعت فيه ببداياتي، وأتشرف بخدمتي للمملكة من خلال تمثيلي للمنتخب”.
وأضاف: “أقدم شكري لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على توجيهم الكريم، والشكر موصول لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وللدكتور عادل عزت على كافة جهودهم ودعمهم لي”.
وزاد: “أرجو من الله أن يوفقني في تمثيل منتخبنا في قادم الاستحقاقات أجمل تمثيل. شكراً لكافة الجماهير على دعمهم غير المتناهي وعلى رسائلهم الإيجابية”.وفق “أخبار 24”.
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