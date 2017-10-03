علّق رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السابق أنمار الحائلي، اليوم (الثلاثاء)، عبر حسابه الشخصي بموقع سناب شات، في أول ردة فعل له بعد قرار الهيئة العامة للرياضة بإنهاء تكليفه من رئاسة النادي.
وكتب الحائلي على إحدى سناباته التي تظهر بها الكعبة المشرفة فيما يبدو تعليقًا على القرار: “حسبي الله ونعم الوكيل على من ظلمنا ولاحول ولا قوة الا بالله”.
وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قد قرر إنهاء تكليفه بسبب تقرير رفعه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت إلى رئيس الهيئة عن وجود شبهة تزوير لبعض الأوراق التي قدمتها إدارة الحائلي من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية.وفق “أخبار 24”.
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